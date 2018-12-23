Grande successo per la casetta di Babbo Natale a Piazza Camagna – FOTO
Oltre cento regali raccolti in un pomeriggio dai reggini per i bambini dell'ospedale: l'iniziativa si ripete nel pomeriggio dalle 16 alle 20
23 Dicembre 2018 - 15:08 | di Eva Curatola
Più di 100 regali raccolti ieri pomeriggio alla casetta di Babbo Natale! Un’iniziativa voluta dal sindaco Falcomatà per raccogliere i doni da consegnare in ospedale e in altre strutture di sostegno per bambini che è stata accolta molto positivamente dai reggini.
I cittadini hanno infatti partecipato numerosi all’iniziativa natalizia che si riproporrà nel pomeriggio di oggi, dalle 16.00 alle 20.00. Regalare un sorriso a volte è molto più semplice di quanto non sembri.
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