Incendi, la Calabria in controtendenza: superficie bruciata -14% mentre in Italia cresce del 36%

“I dati EFFIS (Copernicus) dal 1° gennaio al 15 ottobre, ripresi nel rapporto di Legambiente “La bioeconomia delle foreste 2026”, collocano la Calabria al secondo posto per superficie bruciata . Letti per intero, mostrano però una regione in controtendenza rispetto al resto del Paese. Mentre in Italia la superficie percorsa dal fuoco aumenta del 36% rispetto al 2025, in Calabria diminuisce del 14% . È la riduzione più ampia tra tutte le regioni: senza la Calabria l’aumento nazionale sarebbe del 47%. La quota calabrese sul totale nazionale scende dal 17,5% all’11%, il valore più basso dal 2020.

Gli incendi di grandi dimensioni sono sempre meno. Il 95% degli incendi calabresi resta entro 89 ettari: nel 2025 il limite era 105 ettari, nel 2021 era 274. Gli incendi oltre i 120 ettari scendono da 27 a 18 in un anno. Solo il 17% supera i 30 ettari, contro il 34% nel resto d’Italia. In una regione boscata al 44,5%, nel 2026 la superficie di bosco e macchia mediterranea bruciata resta stabile (+4%), mentre nel resto d’Italia cresce del 53%.

Grazie a tutti gli strumenti di prevenzione messi in campo dalla Regione, gli incendi vengono intercettati presto e spenti quando sono ancora piccoli. È il risultato del lavoro congiunto di previsione, monitoraggio con droni e Control Room, squadre di Calabria Verde, volontariato, Vigili del Fuoco, direttori delle operazioni di spegnimento (DOS), mezzi aerei regionali e dello Stato e Carabinieri Forestali.

A questo si aggiungono i tavoli per la prevenzione nelle Prefetture, con Forze dell’ordine, istituzioni e Comuni, e le circolari congiunte Forestazione-Prefetture. Queste iniziative hanno portato più consapevolezza e una maggiore attuazione degli interventi preventivi previsti per legge, a partire dai gestori di strade e ferrovie.

I benefici sono evidenti nelle campagne, dove la superficie bruciata cala del 26% mentre nel resto d’Italia cresce del 65%. Lo stesso accade nelle altre aree naturali e seminaturali: -21%, contro un aumento del 26% nel resto del Paese”.