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Minacce su TikTok al presidente del Consiglio di Casignana: la solidarietà del Comune

"Condanniamo ogni forma di violenza, intimidazione e minaccia, ancor più grave quando proviene da un dipendente pubblico". La nota del sindaco, della giunta e della maggioranza

31 Ottobre 2026 - 11:17 | Comunicato stampa

casignana

Il Sindaco, la Giunta Comunale, i Consiglieri di maggioranza del Comune di Casignana, appresa con sconcerto la diffusione sulla piattaforma social TikTok di contenuti contenenti gravi minacce e frasi intimidatorie nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale Sen. Francesco Antonio Crinò, esprimono la più ferma e totale solidarietà umana, personale ed istituzionale.

Condanniamo con assoluta fermezza ogni forma di violenza, intimidazione e minaccia, ancor più grave quando proviene da chi, in qualità di dipendente pubblico, dovrebbe incarnare i valori di lealtà, rispetto delle Istituzioni e senso del dovere verso la comunità.

Le Istituzioni democratiche, rappresentate dal Consiglio Comunale e dal suo Presidente, non si piegano alla logica dell’intimidazione. Il dissenso, anche aspro, trova la sua sede naturale nel confronto democratico, mai nella minaccia personale e nella denigrazione pubblica.

L’Amministrazione, a tutela della dignità dell’Ente e dei suoi rappresentanti, nel confermare piena fiducia nell’operato della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, a cui sono stati segnalati i fatti, si riserva di attivare ogni iniziativa a tutela dell’immagine dell’Ente e dei propri Organi in tutte le sedi competenti, ivi comprese le valutazioni di carattere disciplinare previste dalla legge.

Al Presidente del Consiglio Sen. Francesco Antonio Crinò, alla sua famiglia e alla sua persona, va il nostro abbraccio più sincero e il nostro sostegno incondizionato.

Casignana Il sindaco, la giunta e i consiglieri di maggioranza

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