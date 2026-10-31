Giustizia, Ferro: ‘6 milioni per la messa in sicurezza del palazzo di Locri’

«Esprimo grande soddisfazione per l’inserimento nella legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri dell’emendamento di cui è stato relatore il collega Ciro Maschio, presidente della Commissione Giustizia della Camera, che destina 6 milioni di euro alla messa in sicurezza del Palazzo di Giustizia di Locri. Si tratta di risorse importanti, assegnate al Comune di Locri e distribuite nel triennio 2026-2028, per affrontare le gravi criticità strutturali emerse dalle verifiche di vulnerabilità sismica dell’edificio.

Un intervento urgente per garantire l’incolumità dei magistrati, del personale amministrativo, degli avvocati e dei cittadini, e migliorare le condizioni in cui viene svolta l’attività giudiziaria, a beneficio dell’efficienza degli uffici e della qualità dei servizi resi alla comunità. Un ringraziamento al collega Ciro Maschio per aver condiviso l’importanza di questo intervento e averne consentito l’inserimento nel provvedimento, dando una risposta concreta a una questione seguita con particolare attenzione anche dagli esponenti di Fratelli d’Italia della Locride, per il valore che il Tribunale riveste per l’intero comprensorio».