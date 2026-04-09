Piazza De Nava, FI: ‘Meno di 30 metri di strada il cantiere più complicato di Reggio’ – FOTO

Inizia così la nota stampa dei consiglieri comunali Forza Italia, che proseguono:

“Probabilmente è così che la vedono da Palazzo San Giorgio gli attuali inquilini. Fatto sta, però, che quanto sta andando in scena a Piazza De Nava è la peggiore esecuzione del teatro dell’orrido: meno di 30 metri di strada stanno diventando più complicati da gestire di ogni altro cantiere che Reggio Calabria abbia mai registrato finora. Eppure di obbrobri ne abbiamo visti in questi 12 anni. Traffico in tilt e cittadini sconcertati, molti dei quali convinti di essere su Scherzi a parte: il percorso all’altezza di una della Piazze principali della Città, crocevia del centro storico di Reggio, è interrotto al traffico ormai da oltre un mese. Esclusa una brevissima parentesi di qualche giorno sfruttata forse come collaudo (non riuscito), sono settimane e settimane che – sotto gli occhi di tutti – l’amministrazione comunale combatte contro un demonio indomabile, nel tentativo di restituire all’utenza la carrabilità di quell’area. Senza successo, ovviamente. Quell’intervento è l’emblema più lampante della inefficienza, della lentezza, della incompetenza della premiata ditta Battaglia & Company“.