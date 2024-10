Reggio, piazza de Nava quasi pronta. Festa Madonna? Il percorso della Vara non cambia

I tempi di consegna della nuova piazza De Nava saranno rispettati. Ed entro fine anno vedrà la luce la nuova piazza tanto amata dai reggini.

Lo assicura ai nostri microfoni l’arch. Michelangela Vescio, direttore dei lavori:

“In questi giorni stiamo posando la pavimentazione. Abbiamo avuto qualche piccolo ritardo nella consegna dei materiali. Avremmo voluto consegnare interamente il tratto di fronte l’ingresso del Museo, in occasione delle Festività Mariane, con la pavimentazione al completo ma purtroppo non credo che ci riusciremo. Ci sono stati ritardi rispetto alla previsione per problemi di fornitura della pietra lavica che hanno comportato purtroppo il fermo della strada”.