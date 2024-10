Reggio, piazza Duomo, in tanti alla festa di accensione dell’albero di luci

Tantissima gente ha partecipato all’accensione dell’Albero di Luci in Piazza Duomo a Reggio Calabria nella serata dell’8 dicembre. Una festa ricca di colori, che ha visto la partecipazione del sindaco Giuseppe Falcomatà, di Carmelo Basile, presidente di Fattoria della Piana – l’azienda leader nella produzione di formaggi in Calabria che per il secondo anno consecutivo ha deciso di regalare l’Albero alla città – e di Luciano Simone, presidente del Comitato Corso Sud, l’associazione di commercianti e cittadini che ha realizzato i Mercatini di Natale che grande successo stanno riscuotendo in città. Sul palco allestito in Piazza Duomo anche i bimbi dell’Asilo nido aziendale comunale del Cedir, accompagnati dalla coordinatrice Rossella Preferito. L’evento, coordinato dal giornalista Alessandro Russo, ha rappresentato una grande festa per la città ed ha offerto anche un’occasione per ribadire – come è stato fatto sul palco negli interventi del sindaco Giuseppe Falcomatà, di Carmelo Basile e Luciano Simone – che con l’unità d’intenti e le sinergie tra istituzioni, associazioni, imprese e cittadini si possono ottenere grandi risultati. Il brindisi e la degustazione dei pecorini di Fattoria della Piana, subito dopo gli interventi dal palco, hanno coronato una serata splendida, con l’Albero di Luci preso letteralmente d’assalto per la tradizionale foto che i reggini amano postare sui social. A tal proposito durante l’evento è stato annunciato che il fortunato concorso “Un selfie sotto l’Albero” quest’anno sarà arricchito dalla sezione dedicata ai “video auguri sotto l’Albero”.

Domani un nuovo appuntamento nell’ambito degli “Incroci sotto l’Albero”, la rassegna di Fattoria della Piana in collaborazione con l’associazione Incroci e Sabbiarossa Edizioni: grazie alla sinergia con l’Ente Parco d’Aspromonte dalle ore 17:30 suoneranno in Piazza Duomo le ciaramedde dell’Associazione zampognari di Cardeto. Saranno presenti per l’occasione il presidente dell’Ente Parco Giuseppe Bombino e il presidente di Fattoria della Piana Carmelo Basile.

Tra pochi giorni sarà comunicato il programma completo degli eventi, che prevedono musica, degustazioni, esibizioni di scuole di danza, oltre a un incontro in piazza con la squadra della Reggina Calcio.