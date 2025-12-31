Piazza Garibaldi, installati i dissuasori attorno all’area archeologica – FOTO

Ultimi ritocchi, la piazza è quasi pronta, ma la data dell'inaugurazione non è ancora arrivata

Dopo anni di scavi, interruzioni e attese, la grande domanda è: Piazza Garibaldi è finalmente pronta per essere riaperta? Sebbene non ci siano ancora notizie ufficiali da parte del Comune, i recenti progressi fanno ben sperare.

L’area archeologica, restituita alla luce grazie alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, è ora un museo a cielo aperto.

Nei giorni tra il 20 e il 30 dicembre, sono stati posizionati i dissuasori lungo il perimetro dell’area, uno degli ultimi passaggi prima della riapertura ufficiale. Questi interventi non solo servono a delimitare l’area, ma sono anche cruciali per garantire la sicurezza di pedoni e veicoli, regolando il flusso del traffico e mantenendo l’ordine.

Un passo avanti verso la riapertura di Piazza Garibaldi

Anche se la piazza sembra ormai esser pronta, l’inaugurazione ufficiale non è ancora avvenuta. La città è, però, pronta a riappropriarsi di uno dei suoi luoghi storici più significativi.

I dissuasori, infatti, si stanno già dimostrando utili per la viabilità, indirizzando correttamente pedoni e autovetture e contribuendo a mantenere l’ordine.

Il sito archeologico, curato dalla Soprintendenza, ha visto il recupero di un patrimonio straordinario che ora può essere ammirato in tutta la sua bellezza, protetto dai dissuasori appena installati e dalle recinzioni, riviste in fase di cantiere.

La segnaletica stradale e il futuro della Piazza

Nonostante i progressi, si auspica che la segnaletica stradale della piazza venga ripristinata e rafforzata, per rendere ancora più chiara e sicura la fruizione dell’area.

Piazza Garibaldi si trasforma, dunque, da semplice luogo di passaggio ad un vero e proprio museo a cielo aperto, che racconta la storia di Reggio Calabria. Con la conclusione dei lavori, il sito archeologico diventerà un luogo di cultura e scoperta, dove il passato della città incontra la vita quotidiana.

Anche se l’apertura ufficiale non è ancora stata annunciata, la piazza è pronta a diventare uno spazio di incontro e riflessione, un angolo di storia da vivere e apprezzare.