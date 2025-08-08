Reggio, piazza Milano torna a nuova vita: da discarica ad area rigenerata per cittadini e sportivi

Dopo il parco del rione Marconi e quello di Vico Neforo un altro intervento di rigenerazione urbana normalizza e restituisce un' area, prima degradata, ai cittadini di Reggio. Le foto

Grazie ad un finanziamento dell’Unione Europea, nell’ambito del PNRR (per un importo complessivo di € 990.000), l’amministrazione comunale realizza un parco per la promozione di attività sociali, culturali e sportive in Piazza Milano.



L’intera area è stata interessata da interventi di riqualificazione: marciapiedi, aiuole, panchine, illuminazione, nuove alberature, una pista per la pratica dello skateboard, un parco giochi per bambini, un’area fitness inclusiva e, non ultima, un’area dedicata allo sgambamento dei cani.

Un intervento strategico completo in ogni suo aspetto per consentire a cittadini di ogni età di godere momenti di relax e svago.

Le parole del consigliere Massimiliano Merenda

Il consigliere comunale Massimiliano Merenda, delegato ai parchi ed all’arredo urbano, nell’esprimere soddisfazione per gli obiettivi raggiunti con la realizzazione dei parchi progettati e realizzati (Marconi, Vico Neforo ed ora Piazza Milano), ha voluto ringraziare il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Paolo Brunetti e tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo permettendo di realizzare questa importante opera pubblica.

“Un ringraziamento particolare – ha dichiarato Merenda – va ai ragazzi del gruppo skaters Y Crew che hanno collaborato alla progettazione della pista da skateboard e che, in occasione dell’inaugurazione di martedì, animeranno l’area di loro pertinenza”.

“Un grazie va fatto anche ai comitati di quartiere, alle associazioni ed ai cittadini attivi – ha continuato Merenda – che con il loro prezioso contributo quotidiano rendono e renderanno questo, come altri luoghi della nostra città, un esempio di civiltà e di socializzazione”.

L’intervento del sindaco Giuseppe Falcomatà

Il sindaco ha evidenziato, nel progetto, l’aspetto specifico della rigenerazione urbana dell’area:

“Siamo pronti a vivere la nuova Piazza Milano; ci abbiamo lavorato ininterrottamente in questi mesi ed ora è finalmente pronta. Un nuovo spazio di socialità – ha dichiarato il primo cittadino – proprio al centro di due quartieri storici e popolosi della città come Sbarre e Gebbione. Quest’area era diventata una discarica ed ora – ha ribadito Falcomatà – è un grande spazio attrezzato e rigenerato che torna a nuova vita; martedì la apriamo insieme”.

“Nel 2022 – ha concluso il sindaco – quando abbiamo stanziato 3 milioni del PNRR per riqualificare tre zone periferiche strategiche (piazza di Rione Marconi, Vico Neforo e Piazza Milano) qualcuno diceva che sarebbe stato un programma troppo ambizioso; invece sono state realizzate tre su tre: a dispetto di chi non ci credeva e dei più diffidenti”.

L’invito all’inaugurazione

L’invito all’inaugurazione è per martedì 12 agosto alle ore 19 ed è aperto a tutta la comunità.