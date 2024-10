Piazza Sant’Agostino, i cittadini chiedono maggiore attenzione e sicurezza

In piazza si registra la presenza di soggetti ubriachi o "disturbati" che danno luogo ad alterchi e liti, che spesso degenerano in violente risse

Con l’arrivo dell’estate e la fine del lockdown la piazza S. Agostino, come altri spazi del Centro di Reggio, sono tornati ad essere frequentati e animati da decine di persone ogni giorno: bambini e ragazzi, famiglie, adulti che cercano momenti di riposo e relax.

Tuttavia, alla legittima soddisfazione di abitanti e frequentatori per uno spazio che torna ad assumere ruoli e funzioni per cui è stato realizzato e ristrutturato (anche se l’emergenza non è passata del tutto), si aggiungono preoccupazione e disappunto per fatti incresciosi che continuano a verificarsi in piazza, creando disagi e finanche situazioni pericolose, soprattutto per i soggetti più fragili, ovvero bambini e anziani.

Accanto ai moltissimi frequentatori che interpretano perfettamente i criteri di socialità e civile convivenza che devono contrassegnare uno spazio accogliente e condiviso quale quello di piazza S. Agostino -che ha sempre giocato tale ruolo nell’ambito del centro cittadino – si registrano (con frequenza anche quotidiana) presenze di soggetti, ubriachi talora anche dal mattino o in ogni caso “disturbati”, che danno luogo ad alterchi e liti, che spesso degenerano in violente risse. Mettendo a disagio e repentaglio chiunque si trovi in piazza in quei momenti. Con situazioni che diventano pericolose soprattutto per bambini e ragazzi che giocano e possono non avvedersi di quanto di sconveniente accade vicino a loro o di anziani lenti nell’allontanarsi da eventuali pericoli. In qualche caso si è sfiorato l’evento grave fino a sfiorare vere e proprie tragedie.

I frequentatori abituali, come i componenti del Comitato, si impegnano spesso a spiegare come evitare situazioni sconvenienti, tentando di dissuadere dal proseguimento di comportamenti che possono scantonare in liti e violenze. È chiaro però che i presenti non possono più intervenire, per la sicurezza propria e di tutti, allorché si trascende fino alle violenze gravi, che richiedono evidentemente la presenza delle agenzie istituzionali competenti a gestire tali situazioni.

Nel fare appello a tutti i frequentatori della piazza perché ci si attenga sempre ai criteri di convivenza civile e virtuosa condivisione dello spazio di cui si parlava, il Comitato chiede alle forze preposte al controllo e mantenimento di condizioni di agio nella fruizione degli spazi cittadini una presenza “attenta, continua e discreta” in uno spazio assai frequentato quale Piazza S. Agostino, con interventi che, ove necessario, blocchino sul nascere qualsiasi degenerazione, favorendo il ripristino definitivo delle condizioni di socialità virtuosa che permettano a tanti di fruire delle belle strutture di uno spazio comune e condiviso.

Con l’occasione si ricorda all’amministrazione comunale l’impegno a mantenere pulito e igienicamente sano un ambito così frequentato e di porre la massima attenzione nella manutenzione di verde.

Il Comitato Piazza Sant’Agostino