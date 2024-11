Piero Lo Gatto confermato sulla panchina del Bocale.

Subentrato due stagioni fa a Pasculli, Piero Lo Gatto è stato confermato sulla panchina del Bocale. Un incontro durato solo pochi minuti, in cui alle parti è bastato guardarsi negli occhi ed attraverso una semplice stretta di mano, hanno suggellato il proseguo del rapporto di collaborazione iniziato tre anni fa.Col morale alle stelle per la riconferma il tecnico reggino Lo Gatto: <>.Confermati i vari Bianchi, Saviano, Laurendi, Cozzucoli, Cogliandro, Audino, Quattrone e Dieni, Lo Gatto non ha dubbi: <>. <>.Intanto alle ore 11.30 di stamane, la società ha regolarmente formalizzato l’iscrizione al prossimo campionato di eccellenza.