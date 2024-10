Anche Piero Pelù sceglie la Calabria per le sue vacanze

I vip sembrano essere sempre più affascinati dalla Calabria e dalle sue infinite bellezze. Che si tratti del mare, dei paesaggi, della cucina o della storia tutti hanno un buon motivo per andare nel profondo sud. C’è chi ne ha fatto una tradizione e chi invece è alla sua prima volta.

In questa estate scandita dalla presenza del Covid e dal ‘sali e scendi’ dei contagi molti personaggi famosi hanno preferito il bel paese alle note mete turistiche internazionali. Solamente qualche giorno fa è stata la volta di Bobo Vieri, l’ex calciatore della nazionale ha trascorso qualche giorno nella bellissima Palmi, in provincia di Reggio Calabria.

Adesso, per incontrare un altro vip è necessario spostarsi leggermente più a nord, per la precisione a Badolato. Il piccolo comune che conta poco meno di 3 mila anime ha visto l’arrivo di una star del rock: Piero Pelù. Il cantautore ha augurato ‘Buon Ferragosto 2020‘ ai suoi fan proprio attraverso un post che lo ritrae nel comune calabrese con alle spalle il centro storico ed il Mar Ionio a far da sfondo.

“Quello dell’anno strano e storto, quello che si festeggia con accortezza e intelligenza. Pensando al futuro” ha detto il cantante in riferimento al 15 agosto appena trascorso.

Nonostante le difficoltà ed i suoi tanti problemi la Calabria si conferma, ancora una volta, una meta ambita davvero da tutti.