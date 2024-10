‘Pietro Bellantoni, una stella che continua a brillare’: il ricordo del sindaco Falcomatà

Ad un anno dalla scomparsa di Pietro Bellantoni, il giornalista reggino che ha lasciato un segno indelebile nella comunità, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha voluto ricordarlo con parole toccanti e sentite.

In un post pubblicato sui suoi social, il sindaco ha espresso il vuoto che la scomparsa di Pietro ha lasciato, non solo in chi lo conosceva, ma nell’intera città di Reggio Calabria.

Leggi anche

“Ci sono persone che brillano. Pietro era una di queste,” ha dichiarato Falcomatà, sottolineando l’energia e la passione che caratterizzavano Bellantoni sia nella sua vita professionale che personale. “Brillava con la sua penna in mano, con il microfono ed il suo taccuino pieno di appunti, brillava quando ti incontrava per strada e ti salutava con ‘du pacchiri’. Brillava perfino in campo quando provava a fare il terzino. Lì menava forte anche, oltre a brillare”.

Le parole del sindaco dipingono il ritratto di un uomo il cui impatto andava ben oltre il giornalismo. Pietro Bellantoni non era solo un reporter attento e capace, ma anche un uomo capace di lasciare una traccia luminosa nelle vite di chi lo incrociava.

La sua presenza nel campo della comunicazione, così come nella vita quotidiana, si è sempre distinta per il suo stile diretto e la sua profonda dedizione alla verità, qualità che gli hanno guadagnato il rispetto di colleghi e cittadini.

“Oggi fa un anno che non è più con noi, ma Pietro continua a brillare fortissimo. La sua stella brilla nel cielo sopra lo Stretto in questa sera di settembre,” ha continuato Falcomatà. “E noi siamo qui ad ammirarla, perché Pietro ci manca tantissimo, ma sappiamo che la sua luce continuerà ad illuminare il nostro cammino”.

Leggi anche

Il ricordo di Pietro Bellantoni rimane vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato, un simbolo di integrità e passione per il suo mestiere. Anche se fisicamente assente, la sua presenza si sente ancora nella sua città, attraverso le sue parole, le sue azioni e il suo esempio. Pietro Bellantoni continua a essere un faro per chi crede nell’importanza del giornalismo come servizio alla comunità e alla verità.