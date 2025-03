Calabria, nominato il Vice Commissario Regionale della Lega

Il Consigliere Regionale Pietro Raso è stato nominato Vice Commissario Regionale della Lega.

“Sono sicuro che la collaborazione con tutti gli eletti in Parlamento del partito in Calabria, con i colleghi del Consiglio regionale e con tutti i militanti pronti a lavorare con entusiasmo per il bene del territorio, porterà benefici in termini di crescita economica e sociale per la nostra Regione”, ha continuato il Consigliere Regionale.