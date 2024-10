Pinacoteca Civica: la conferenza dello spettacolo benefico degli ARS

Si terrà domani martedì 6 di giugno alle ore 10,00 presso la saletta conferenze della Pinacoteca Civica la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo benefico organizzato dagli Artisti Reggini Della Sanità a favore dell’Associazione Italiana Leucemie che andrà in scena al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

L’evento, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, prevede la messa in scena da parte dell’A.R.S della commedia in tre atti di Pasquale Corrado “Stu matrimoniu s’ha da fari”, che si terrà nella splendida cornice del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza all’AIL per gli scopi che saranno illustrati nel corso della conferenza stampa.

Parteciperanno per il Comune il Consigliere Delegato alla Sanità Valerio Misefari e il delegato alla cultura Franco Arcidiaco. Illustrerà in progetto teatrale il Presidente A.R.S. Pasquale Borruto e la destinazione benefica la Presidente AIL Rosalba Scali.