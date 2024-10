“Il Pinsotto della Madonna”. Appuntamento all’Hostaria dei Campi

L’Hostaria dei Campi come ogni anno, si supera creando per i suoi clienti il “Pinsotto della Madonna“, una esplosione di gusto racchiusa da un panPinsa. Il panino è frutto di un impasto lavorato con biga, leggerissimo e fragrante, pochissima mollica per esaltare il ripieno tipico delle festività mariane, ottima salsiccia, patate, peperoni, cipolla o anche l’inimitabile caponata in agrodolce dell’Hostaria! Come resistere… Vi aspettiamo stasera.

