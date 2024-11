Secondo figlio in arrivo per Pippo Inzaghi e la compagna

“Nel giorno del primo compleanno di Edoardo annunciamo con gioia l’arrivo di un fiocchetto rosa nella nostra famiglia. Ti aspettiamo tutti con tanto amore Emilia!! E sei con noi solo da cinque mesi”.

Con questo post pubblicato su Instagram, Angela Robusti ha annunciato l’arrivo del secondo figlio. La compagna di Pippo Inzaghi, al quinto mese di gravidanza, è quindi in dolce attesa, con il nome della futura secondogenita già scelto.

Il parto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi organizzatrice di eventi, è previsto per i primi mesi del 2023. Fiocco rosa in casa Inzaghi, la più dolce delle notizie per l’allenatore della Reggina.