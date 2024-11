Pippo Inzaghi con la sciarpa della Reggina prima della partenza (foto)

Pronto ad arrivare a Reggio Calabria il tecnico Pippo Inzaghi si prepara per la nuova avventura. Come spesso accade tifosi reggini un pò ovunque e così prima della partenza gli è stata consegnata la sciarpa della Reggina. Molte altre le riceverà all’arrivo previsto per le 16 all’aeroporto di Reggio Calabria. Insieme a lui arriverà anche il patron della società amaranto Felice Saladini.