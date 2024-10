Pisa-Reggina: scontro tra imbattute ed intanto Aglietti fa cifra tonda

Nel resoconto delle statistiche, i numeri e le curiosità curato da TuttoB, il trafiletto che riguarda la Reggina evidenzia l’imbattibilità della formazione amaranto in queste prime sei giornate e non solo:

Quattro squadre ancora imbattute

Pisa-Reggina è la sfida fra due delle 4 formazioni cadette che ancora non hanno subìto sconfitte in questo campionato, insieme a Brescia e Frosinone. Alfredo Aglietti alla 300esima panchina ufficiale in Serie B, con un bilancio di 100 vittorie, 108 pareggi e 91 sconfitte. L’attuale allenatore della Reggina ha guidato Viareggio, Empoli, Novara, Virtus Entella, Ascoli, Hellas Verona, ChievoVerona e attualmente gli amaranto, facendo il suo esordio in serie B il 22 agosto 2010, Frosinone-Empoli 2-3.