Pisa-Reggina: numeri, dati e statistiche delle due squadre

La Reggina interrompe la sua striscia di risultati utili consecutivi a 7. A fermare questo cammino, la capolista Empoli, la squadra che gioca il miglior calcio della Serie B e che merita ampiamente la prima posizione. Nessun dramma, un incidente di percorso che ci può stare, ma mai abbassare la guardia, anche perché la prossima è una sfida delicata, in casa del Pisa. I toscani sono una buona squadra, prediligono il sistema di gioco 4-3-1-2 e stazionano a metà classifica, strizzando un occhio ai playoff. La Reggina dovrà riprendere a far punti per arrivare, al più presto, alla tanto attesa quota salvezza. All’andata vinsero i nerazzurri per 2 reti ad 1, rimontando, nei minuti finali l’iniziale vantaggio siglato dall’amaranto Situm.

Il cammino di Reggina e Pisa

La sconfitta contro l’Empoli è stata la prima subita nel girone di ritorno. In classifica non è cambiato molto, gli amaranto mantengono il 12° posto a 32 punti (1.2 a partita) dopo 8 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte. Il vantaggio sulla zona retrocessione diretta è di 10 punti, mentre di 4 lunghezze il vantaggio sulla zona playout. Il Pisa si trova al 9° posto con 36 punti (1.3 a partita) ottenuti grazie a 8 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. Il cammino della Reggina nelle ultime 5 giornate può ritenersi soddisfacente, con 3 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta. Nessuna rete per Rivas e company contro la capolista, dopo 5 partite in cui si è andati almeno 1 volta in gol. Il Pisa, nelle ultime 5 gare è rimasto imbattuto, ha collezionato 3 pareggi (tutti con gol) e 2 vittorie (entrambe in trasferta con lo stesso punteggio, 2-0).

Possesso, manovra e tiri

Meglio la Reggina in fase di palleggio, 400 i passaggi medi a partita con una percentuale di precisione pari al 80.9%, mentre i pisani tentano 337.3 passaggi medi a partita, con una precisione del 77.7%. Anche nel possesso palla è avanti la Reggina con il 52.5% che gli permette di stazionare al 7° posto del ranking specifico. Il Pisa con il 49% medio di possesso palla, occupa la 13° posizione nella classifica relativa a questo dato. Loiacono con 44.8 e Crisetig con 44.1 sono i calciatori della Reggina che effettuano, mediamente, più passaggi a partita. Cionek con il 90.2% e Stavropoulos con l’89.6% sono i più precisi nella trasmissione della palla.

Equilibrio negli sviluppi offensivi, la Reggina tenta l’attacco manovrato 28.9 volte a partita arrivando alla conclusione 6.3 volte, il Pisa ne tenta 27.9 ed arriva alla conclusione 7.3 volte. Meglio i toscani in fase di ripartenza, difatti giocano di contropiede 3 volte a partita, concludendo il 46.1%, mentre la Reggina gioca di rimessa 2 volte a partita concludendo il 37.7%. La Reggina perde 110 palloni a partita (il 16.6% in zona difensiva, il 39.2% in zona mediana, il 44.2% in zona offensiva), il Pisa ne perde 113.9 (il 21% in zona difensiva, il 34.9% in zona mediana, il 44.7% in zona offensiva). Mediamente gli amaranto recuperano 81 palloni a partita (37.6 palloni in zona bassa, 32.5 in zona media, 11.6 in zona alta), il Pisa ne recupera 77.4 ogni novanta minuti (36.8 bassi, 30 medi, 10.5 alti). La Reggina va al cross 18.3 volte a partita, con il 36.1% di accuratezza, il Pisa tenta il cross 16.5 volte con una percentuale di accuratezza del 39.9%. Bellomo, nella Reggina è il giocatore che tenta di più il cross, provandoci 4.9 volte a partita seguito da Di Chiara con 4.8 cross tentati. I più precisi nei cross sono Del Prato con il 72.7% di accuratezza e Crisetig con il 50%.

Il Pisa è 5° nella classifica dei tiri tentati con 13.1 a partita, la Reggina con 11 tiri a partita si attesta al 15° posto. La Reggina è sul podio, insieme a Reggiana e Cittadella nella percentuale di tiri nello specchio della porta rispetto a quelli tentati, infatti la squadra di Baroni inquadra la porta nel 38.3% dei tiri tentati, mentre il Pisa nel 30,6%. Montalto con 3.4 tiri tentati a partita, Edera con 2.6 e Bellomo con 2.4 sono i calciatori che cercano di più la conclusione. Rivas con il 54.5% e Folorunsho con il 50% dei tiri finiti nello specchio della porta, sono i più pericolosi. La Reggina ha beneficiato di 5 rigori a favore, realizzandone solo 2, il Pisa su 3 rigori a favore, ha siglato 2 gol. Montalto con 1 rigore calciato ha la percentuale realizzativa su penalty del 100%, Menez con 1 gol su 2 rigori del 50% e Denis, avendo sbagliato entrambi i rigori calciati, dello 0%.

Differenza reti e presenze

I 3 gol subiti contro l’Empoli hanno riportato la Reggina, 13° nella classifica del migliore attacco e 12° miglior difesa, a -5 nella differenza reti. Sono 27 i gol realizzati (1.03 a partita) e 32 quelli subiti (1.2 a partita), mentre il Pisa, 5° miglior attacco e 4° peggior difesa, registra un -2 nella differenza reti con 36 reti realizzate (1.3 a partita) e 38 subite (1.4 a partita). La Reggina è andata in gol con 11 giocatori diversi fino ad oggi, mentre nel Pisa sono stati 13 i calciatori andati in rete. Folorunsho con 6 gol e Liotti con 5, sono i calciatori amaranto andati di più in rete. Nelle file del Pisa, i goleador sono Marconi, 8 reti per lui, Vido con 6 realizzazioni e Gucher con 5 gol.

Nelle file della Reggina, Loiacono e Bianchi sono i calciatori con più presenze, 25, mentre nel Pisa sono Gucher, 26 volte in campo, seguito da Palombi, Marconi e Caracciolo con 25 presenze. Crisetig con 2034 minuti è il calciatore della Reggina che ha giocato di più in questa stagione, dietro di lui Loiacono con 1948 minuti. Caracciolo è il calciatore con il minutaggio più alto nel Pisa, 2394 minuti per lui, seguito da Gucher con 2119 minuti.

Reggina 17.8 falli a partita con 3 ammonizioni, Pisa 15.1 falli e 2.2 cartellini gialli ogni 90 minuti. I calciatori più sanzionati nelle 2 squadre sono Di Chiara e Crisetig (8 ammonizioni per loro) per la Reggina, Mazzitelli (10 cartellini gialli) Marin e Benedetti (7 volte ammoniti) per il Pisa.