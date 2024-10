Ciclovia di Pentimele, piovono le critiche. Da Palazzo San Giorgio: ‘Opera al 30%’

Ai reggini non è certo sfuggito di vista.

Anche perchè, con quel colore rosso acceso, non può non saltare all’occhio. Parliamo del cantiere che interessa la ciclovia in zona Pentimele a Reggio Calabria, in corso di realizzazione. L’opera work in progress a nord della città, finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso i quali verranno costruite diverse ciclovie e piste ciclabili urbane in città, verrà terminata, secondo quanto raccolto, entro la fine del 2024.

I propositi virtuosi del progetto e la buona volontà dell’amministrazione comunale però non hanno convinto i cittadini, scatenati sui social, pronti a puntare il dito contro il Comune.

In effetti, dopo la gettata di vernice rossa, sono risultati ben evidenti alcune anomalie tra cui l’assenza di segnaletica orizzontale e verticale, l’assenza di barriere e segnali di delimitazione dell’area, oltre ai numerosi tombini non ancora a livello.

L’avvio dei lavori con l’ormai tipico colore delle piste ciclabili (il colore rosso rispetta i dettami normativi in termini di sicurezza) in bella mostra ha scatenato così l’ira e fortunatamente anche l’ironia dei reggini. Non sono mancati infatti commenti satirici legati alla notte di Halloween. Per alcuni ‘la scena è degna dei film horror’, altri invece hanno pensato si trattasse del ‘tappeto rosso’ adagiato in strada dopo il rientro del sindaco Giuseppe Falcomatà.

Ironia a parte, da Palazzo San Giorgio, giungono alcuni chiarimenti.

Primo. La ciclovia di Pentimele non è ancora stata ultimata e i lavori sono in corso di realizzazione. Nella giornata di oggi infatti la ciclovia ha già preso un’altra forma, grazie alle linee bianche tratteggiate che ne delimitano la carreggiata.

C’è poi un altro aspetto che dal Comune ci viene chiarito. L’intervento che prevede una spesa di 4,5 milioni di euro non riguarda solo la ciclovia di Pentimele ma anche altre ciclovie ovvero quella che collega la stazione Lido all’Università ed un’altra da realizzare in Zona Sud. Oltre ad altre aree interessate dal ‘Lotto 2’.

Infine, sempre dagli uffici tecnici di Palazzo San Giorgio, fanno sapere che devono ancora essere istallati i new jersey e deve essere ultimata la segnaletica orizzontale e verticale. Da attenzionare in futuro soprattutto i tombini che al momento, come testimoniato dalla foto sotto, non risultano a livello del manto stradale. Da quanto appreso, le grate dei tombini, non ancora disponibili, verranno sostituite e riposizionate successivamente e non appena pronte verranno dunque installate. Nel frattempo il cantiere prosegue con gli altri step.

Come già scritto su queste pagine, il Comune di Reggio Calabria è risultato beneficiario di un contributo pari a € 4.519.903,00, che prevede la realizzazione di 18 km di nuove piste ciclabili, di cui 6 km realizzati e collaudati entro il 31/12/2023, tra i quali anche Pentimele e gli altri 12 km entro il 30/06/2026.

“La nuova rete di ciclovie, progettata dal gruppo di progettazione Cooprogetti, eccellenza nel settore, una volta ultimata – assicura l’assessore Battaglia ai nostri microfoni – servirà dunque a potenziare la rete delle piste ciclabili che verranno realizzate in città, favorendo così la mobilità sostenibile”.

Da precisare come il progetto di Pentimele riguarda il lotto 1 che comprende la zona di Pentimele, Reggio SUD, e la zona dell’Università. Nei 4,5, milioni di euro rientra anche un secondo lotto che comprende altre 10 zone della città per un totale di 22 chilometri (ciclovie e piste ciclabili).

Il caso della ciclovia di Pentimele, ci assicurano da Palazzo San Giorgio, verrà chiarito nei prossimi giorni, in ogni suo passaggio.