L’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi giorno 21 ottobre parteciperà al percorso formativo “Diplomacy Challenge”, prima simulazione di Diplomazia Internazionale del G20, iniziativa didattica innovativa indetta dal Ministero dell’Istruzione, rientrante nell’ambito della diffusione del Piano Nazionale Scuola digitale #futuraRoma.

I quattro studenti selezionati – Emanuele Gaglianò IVA Liceo Classico; Gaetano Genovese IV C Liceo Scientifico; Liliana Calabrò IVB Liceo Scientifico e Teresa Pansera IVE Liceo Scientifico – incontreranno a Roma i loro coetanei e daranno avvio alla sfida diplomatica che coinvolge nel totale 80 ragazzi provenienti da 20 Scuole Superiori da tutta Italia.

Gli obiettivi della Diplomacy Challenge

La finalità del Progetto è quella di far conoscere alle nuove generazioni la vera essenza della diplomazia e di educarle al confronto, avviando i giovani all’impostazione di relazioni umane sul metodo diplomatico, a sviluppare la capacità di tessere alleanze e ad incentivare l’abilità di vedere realizzate le proprie legittime aspettative.

La cornice di riferimento è quella del G20, il consesso internazionale che riunisce 20 Paesi più sviluppati al mondo per elaborare politiche globali in grado di fornire risposte alle sfide più impellenti dei nostri tempi. Ad ogni scuola partecipante verrà assegnato a sorte un Paese tra quelli che prendono parte al G20 e gli studenti del “Pizi” dovranno vestire, insieme ai loro coetanei, i panni dei diplomatici che partecipano al Forum internazionale, dividendosi tra i ruoli di speaker e di negoziatori. La sfida durerà 2 giorni e sarà animata da confronti pubblici in lingua inglese sulle seguenti tematiche: cultura, risorse energetiche, alleanze militari, acqua, aiuti economici, tecnologia.

La premiazione a Roma il 23 ottobre

Chi avrà ottenuto il punteggio maggiore parteciperà alla premiazione che si svolgerà il 23 ottobre presso Palazzo Venezia a Roma.

Un grande in bocca al lupo ai quattro studenti del Pizi, accompagnati in questa esperienza dalla Prof.ssa di Lingua Inglese, Cinzia Guardavalle, e dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci.

Marilea Ortuso