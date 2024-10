10 anni di Normal People: la scommessa vinta dei F.lli Spinella – FOTO

Il 6 settembre 2024 segna un traguardo importante per Normal People, la pizzeria di Reggio Calabria, nata dieci anni fa da un sogno e dalla passione di due fratelli, Daniele ed Enzo Spinella. Una storia che affonda le sue radici nel coraggio e nella determinazione, in cui la voglia di dimostrare il proprio valore ha vinto su ogni scetticismo.

“Quando abbiamo iniziato, nessuno credeva in noi – ricorda Daniele. Erano tutti scettici. Molti ci dicevano che non ce l’avremmo fatta, che eravamo solo due sognatori con un’idea troppo ambiziosa. Ma abbiamo deciso di rispondere a chi non credeva in noi con i fatti. Abbiamo iniziato da zero, lavorando duramente e con la convinzione che la nostra passione per la cucina e l’accoglienza avrebbe trovato la sua strada”.

La pizzeria Normal People è nata non solo come un luogo dove gustare una buona pizza, ma come uno spazio dove riunire le persone. Daniele ha voluto coinvolgere gran parte della sua famiglia: partendo dalle sue sorelle e ai suoi nipoti, creando così un ambiente in cui il calore familiare si sente in ogni angolo, in ogni sorriso e in ogni prelibatezza servita.

“Per noi Normal People è sempre stata molto più di una semplice pizzeria: è casa – ha raccontato l’altro titolare, Enzo. Un luogo dove le persone possono sentirsi a loro agio, accolte come parte della nostra famiglia”.

Nel corso degli anni, Normal People è diventata una vera istituzione a Reggio Calabria, grazie anche alle sue specialità. Gli arancini, in particolare, sono diventati un simbolo della pizzeria. Disponibili in tutti i gusti, con il classico al ragù che resta il più amato dai clienti, rappresentano il perfetto esempio dell’arte culinaria del locale di Santa Caterina.

Daniele, con un passato in RTL, ha voluto omaggiare quel periodo della sua vita creando un’attività che, proprio come una stazione radio, unisce e fa sentire a casa e che riprende il motto, conosciuto da tutti, “Very, normal people”.

Da quel primo giorno, 6 settembre 2014, la pizzeria ha accolto migliaia di clienti: quelli storici; quelli che si sono uniti lungo il percorso; e anche quelli che, per un motivo o l’altro, non ci sono più, ma che restano sempre nei cuori di tutto lo staff.

“Un ringraziamento speciale va a mio padre – hanno spiegato Enzo e Daniele. Colui che ci ha trasmesso questa passione e ci ha insegnato lo spirito di sacrificio. Ogni traguardo raggiunto, ogni sorriso che vediamo entrare dalla nostra porta, è anche merito suo. È stato lui ad insegnarci il valore del duro lavoro e della dedizione, e non c’è giorno in cui non pensiamo a quanto siamo stati fortunati ad avere un esempio così forte e presente nella nostra vita. Grazie di cuore a tutti voi che avete fatto parte di questa straordinaria avventura e a chi continuerà a farne parte. Celebriamo insieme questi primi dieci anni, guardando con entusiasmo al futuro e a tutto ciò che ancora ci aspetta!”.

Normal People è situata in via Italia, 84 (Santa Caterina) a Reggio Calabria.

