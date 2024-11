Planetario Pythagoras: al via “Astronomia…non solo astronomia”

Con il mese di marzo ha avvio presso il Planetario Pythagoras il ciclo di incontri denominato: “Astronomia… non solo astronomia 2016”.

Ecco gli incontri in programma:

Planetario provinciale Pythagoras di Reggio Calabria

Martedì 1 marzo 2016, ore 21,00

Conferenza e presentazione dell’evento naturale nell’Area dello Stretto di Skylla e Cariddi:

“Abyss Day: il Giorno degli Abissi”

Relatore: Prof. Angelo Vazzana – Responsabile dell’ Associazione Museo di Biologia Marina e Paleontologia di Reggio Calabria

L’argomento riguarda il fenomeno dello spiaggiamento della fauna abissale dell’Area dello Stretto: fenomeno naturale unico che si intensifica prevalentemente in momenti determinati per cui si è promosso di dedicare una giornata: quella dell’Abyss Day (già attuate nel 2014 e nel 2015) che coincide con la giornata del novilunio che cade intorno alla metà del mese di Marzo di ogni anno, mentre per l’anno 2016 la giornata degli abissi è prevista nel novilunio del 9 Marzo 2016 nella prima mattinata presso le spiagge tra Punta Pezzo e Cannitello a nord del porto di Villa San Giovanni in Calabria.

Planetario Provinciale Pythagoras di Reggio Calabria

Venerdì 4 Marzo 2016 ore 20,30

Conferenza:

“L’astrofisica di Interstellar: viaggi intergalattici, buchi neri e altre singolarità”

Relatore: Dott. Vincenzo Antonuccio (INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania)

La vicenda descritta nel recente film “Interstellar” è stata scritta con il contributo decisivo di uno dei più grandi esperti viventi di Buchi Neri, il prof. Kip Thorne.

L’idea di sfruttare singolarità dello spazio-tempo del nostro Universo, quali wormholes e Buchi Neri, per rendere possibili viaggi intergalattici che superino i limiti temporali attuali è verosimile e il film la descrive in maniera narrativamente avvincente.

Nella presentazione il Relatore mostrerà e commenterà alcuni estratti dal film e spiegherà perchè lo scenario descritto è fisicamente verosimile.

Planetario provinciale Pythagoras di Reggio Calabria

Martedì 8 marzo 2016, ore 21,00

Conferenza:

“Giove in opposizione: il moto dei pianeti”

Prof.ssa Angela Misiano – Responsabile del Planetario

In tale occasione, se le condizioni meteo lo consentiranno, sarà possibile osservare con gli strumenti il pianeta Giove (in opposizione al Sole e quindi luminosissimo).

Planetario Provinciale Pythagoras di Reggio Calabria

Domenica 13 Marzo 2016, ore 11,00 (di mattina)

“Il cielo raccontato ai bambini” in occasione della “Giornata nazionale del Planetari”

a cura dello Staff del Planetario

In tale occasione, se le condizioni meteo lo consentiranno, sarà possibile osservare il Sole con gli strumenti.

Planetario Provinciale Pythagoras di Reggio Calabria

Venerdì 18 Marzo 2016 ore 21,00

Conferenza:

“I Cieli di Giordano Bruno e Tommaso Campanella”

Prof. Francesco Idotta – Docente di Storia e Filosofia presso l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria

Planetario Provinciale Pythagoras di Reggio Calabria

Sabato 19 Marzo 2016 ore 21,00

“L’Equinozio di primavera: la magia del nuovo inizio”

Dott. Fabrizio Mazzucconi – Astronomo Osservatorio di Arcetri Firenze

Il calendario degli incontri relativi ad “Astronomia… non solo Astronomia”, che si svolgeranno da Marzo a Luglio, è in via di definizione e potrà essere consultato sul sito del Planetario a breve.

Una data da segnare in agenda è lunedì 9 maggio, quando, dalle ore 13,00 fino al tramonto, ci sarà il transito del pianeta Mercurio sul disco del Sole: in tale occasione il Planetario organizzerà un evento speciale per l’osservazione del raro fenomeno.

Vi aspettiamo numerosi.