Plastic Free fa tappa a Catona per il primo clean up dell’anno

Tutto pronto per ripartire! Anche il 2025 si apre all’insegna del volontariato e della sostenibilità ambientale con un evento di raccolta rifiuti e sensibilizzazione organizzato dall’associazione Plastic Free.

Questa volta sarà Catona ad accogliere i volontari per il clean up di domenica 9 febbraio, con ritrovo alle ore 09:30 sul lungomare.

? Punto di incontro: Monumento ai Caduti del Mare, accanto al Lido Poseidon.

L’obiettivo è ripulire la spiaggia dai rifiuti plastici e da altri materiali abbandonati.

“In un periodo di forti mareggiate, come quello appena trascorso, il mare ci ha restituito tantissimi dei rifiuti che si trovano sul suo fondale, risultato di anni di abbandoni illeciti. Ci sentiamo in dovere di intervenire per prenderci cura di un luogo così prezioso e speriamo che anche i nostri concittadini accorreranno numerosi per darci una mano.”