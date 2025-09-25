Plastic Free, 265 clean up in un solo weekend: c’è anche Reggio

L’appuntamento è per domenica 28 ottobre alle ore 9:30 al Playground Kobe e Gianna Bryant, con le referenti di Plastic Free e i volontari che si uniranno alla causa

È tutto pronto per un nuovo maxi evento targato Plastic Free. La data nazionale di questo autunno coinvolgerà 265 città italiane, da nord a sud. Anche a Reggio Calabria i volontari si stanno preparando per un grande evento di pulizia ambientale questo fine settimana.

L’appuntamento è per domenica 28 settembre alle ore 9:30 al Playground Kobe e Gianna Bryant, con le referenti di Plastic Free e i volontari che si uniranno alla causa.

L’obiettivo sarà ripulire la zona del Tempietto dai rifiuti abbandonati illecitamente e, al contempo, sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità di queste pratiche dannose per l’ambiente, incentivando i cittadini a prendersi cura della propria città, agendo responsabilmente nei confronti della natura e del prossimo.

“In un momento storico in cui i mari stanno soffocando sotto il peso dei nostri scarti, la data nazionale rappresenta un grido collettivo di speranza e di azione – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Le nostre iniziative dimostrano che invertire la rotta è ancora possibile. In appena sei anni, abbiamo organizzato più di 8.800 appuntamenti in Italia, rimuovendo oltre 4,6 milioni di chili di plastica e rifiuti. Ora è il momento di fare ancora di più”.

L’evento sarà aperto a grandi e piccini. Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente sul sito di Plastic Free cliccando “Partecipa” al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/12901/28-set-reggio-di-calabria.

Si consiglia si portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free e da Ecologia Oggi, che si ringrazia per la collaborazione.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.