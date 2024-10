Plastic Free, torna la collaborazione con Seconda Chance e i detenuti degli Istituti Penitenziari

Le due associazioni di volontariato si incontreranno per la salvaguardia dell’ambiente e l’integrazione sociale

Plastic Free e Seconda Chance tornano a collaborare in un nuovo appuntamento dedicato all’ambiente e all’inclusione sociale. Le due associazioni di volontariato si incontreranno sabato 23 marzo a Palmi, alla “Quiete-Angolo Verde” per una giornata di sensibilizzazione e pulizia ambientale, organizzata in collaborazione, che coinvolgerà i volontari di Plastic Free insieme ai detenuti degli Istituti Penitenziari di Palmi, Locri e Laureana di Borrello.

L’evento, patrocinato dal Comune di Palmi, avrà inizio alle ore 09:00 dalla Quiete e si concentrerà nell’area della spiaggia vicina.

Affermano i referenti Plastic Free organizzatori dell’evento, Serena Pensabene, Ludovica Monteleone, Maria Cristina Altomonte e Alberto Fio:

“Siamo felici di replicare anche quest’anno questo evento speciale, che ci ha insegnato a guardare oltre i pregiudizi e a lavorare insieme per costruire un futuro diverso e migliore. Sarà un’ulteriore occasione per fare squadra e condividere buone pratiche per il bene del Pianeta e della nostra società”.

La partecipazione è aperta ad adulti e bambini. Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente al sito di Plastic Free cliccando “Partecipa” a questo link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6656/23-mar-palmi

Si consiglia di portare con sè dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free e dal Comune di Palmi, che si ringrazia per la collaborazione.