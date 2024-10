Plastic Free si prepara alla giornata della Terra: il primo appuntamento questo weekend

Il 22 aprile sarà la giornata della Terra e Plastic Free si prepara a scendere in campo a Reggio Calabria per portare il suo messaggio di impegno per l’ambiente già in questo secondo weekend di aprile, in attesa di un grandissimo evento nazionale che si terrà sabato 20 e domenica 21 aprile.

I volontari in maglia blu faranno tappa al Borgo di Pietrapennata domenica 14 aprile. Sarà una giornata dedicata all’ambiente e alla valorizzazione del territorio insieme a Plastic Free, Retake Palizzi e all’Associazione “Al Borgo di Pietrapennata”, che si uniranno per dedicarsi alla pulizia di un’area poco esplorata e conosciuta del borgo dove, da poco, sono stati scoperti un canyon e una grotta.

L’appuntamento è in Via Stretto 3, a Pietrapennata, alle ore 09:30. La mattina inizierà con una visita guidata gratuita del borgo per tutti i partecipanti, alla scoperta dei luoghi più suggestivi che lo caratterizzano, e proseguirà con la pulizia del canyon.

“Credo fermamente nell’importanza delle collaborazioni tra realtà locali che perseguono gli stessi obiettivi e condividono gli stessi valori. Ripongo molta fiducia e stima verso i volontari di Plastic Free che si impegnano costantemente per migliorare la nostra grande ‘casa’. L’evento del 14 aprile a Pietrapennata sarà una bella opportunità per scendere in campo e mettersi in gioco, ‘sporcarsi’ le mani, con la soddisfazione di poter contribuire alla rinascita di un luogo all’interno del borgo che stava per essere dimenticato diventando una discarica a cielo aperto e che, invece, nasconde tesori da rendere fruibili ai vari visitatori”, dichiara Arianna Branca, Presidente dell’associazione “Al Borgo di Pietrapennata” e volontaria di Retake Palizzi.

“Abbiamo accolto con gioia l’invito delle realtà attive a Pietrapennata, che ci hanno presentato i loro progetti pieni di amore e interesse per l’ambiente. Sentiamo in tutta la provincia di Reggio una forte voglia di riscatto e il desiderio di raggiungere i risultati lottando insieme come un’unica grande squadra. Con orgoglio saremo insieme al nostro esercito di volontari nel borgo, dove speriamo di trovare nuove persone che vorranno unirsi a questa causa diventando parte attiva del cambiamento e salendo a bordo con noi”, affermano Serena Pensabene, vice referente regionale di Plastic Free e Ludovica Monteleone, referente provinciale di Plastic Free.

Per partecipare all’evento, l’iscrizione è obbligatoria e gratuita al seguenti link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/7242/14-apr-palizzi .

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua.

L’evento è autorizzato dal Comune di Palizzi.