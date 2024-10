Appuntamento Plastic Free nel reggino per una passeggiata ecologica

Si svolgerà domenica 6 novembre alle ore 9.00 la Passeggiata Ecologica Plastic Free in coorganizzazione con l’associazione Terre Bruniane di Serra San Bruno (VV) e con l’associazione Trekking Stilaro sull’area della Reale Ferriera della Ferdinandea nel comune di Stilo (RC). L’area della Ferriera rappresenta un importante centro di archeologia industriale incentrata sulla metallurgia che nei secoli trascorsi è stato il cuore pulsante di un importante centro siderurgico nel meridione d’Italia prima ancora dell’unificazione nazionale.

I resti di antiche fonderie sparse tra la vegetazione secolare sono state messe in luce e valorizzate nei decenni scorsi con percorsi, segnaletica e pannelli esplicativi. Purtroppo l’area essendo remota e oggetto di fruizione domenicale soprattutto dagli amanti della scampagnata ha determinato negli anni un progressivo abbandono di spazzatura al quale si sono aggiunti ingombranti e rifiuti vari da parte di “soggetti irresponsabili e incivili incuranti del rispetto del bene comune”. La bellezza del nostro territorio ricco di boschi, torrenti e soprattutto in questo periodo con un clima anomalo è favorevole a camminate ed escursioni organizzate per ammirare il foliage autunnale.

La nostra coscienza ma soprattutto il rispetto e l’amore per i nostri luoghi ci impone una presa di posizione per dare un segnale di presenza e di impegno comune per arginare e ridare splendore con un intervento mirato di pulizia totale di ogni rifiuto presente che deturpa in modo significativo lo splendore anche di quell’area. Da questo concetto di base nasce la volontà di un’azione condivisa di organizzare un intervento che abbia la finalità di sensibilizzare, pulizia e vivere la magia di quei luoghi impregnati di storia. Scelta condivisa anche dall’amministrazione del Sindaco della città di Stilo, Antonio Giorgio che ci ha sostenuto nella scelta autorizzando l’evento e la rimozione di quanto sarà raccolto e il successivo smaltimento secondo le norme di legge.

Al nostro fianco ci sarà l’Ente Parco delle Serre sponsor materiale di attrezzi e quant’altro ci occorre per effettuare al meglio la pulizia.

L’attività in sé consiste nel dividerci in gruppi secondo il numero di partecipanti e guidati dalle guide presenti e da noi referenti Plastic Free sui diversi percorsi che si snodano su tutta l’area camminando e raccogliendo quanto più è possibile. Sono invitati tutti a partecipare anche famiglie con bambini equipaggiati per stare all’aria aperta con pranzo a sacco per chi vuole fermarsi e proseguire nell’intervento oppure rientrare dopo qualche ora fino a mezzogiorno. L’attività è interamente gratuita con solo un piccolo impegno nel registrarsi sul nostro portale per godere di un’assicurazione temporanea obbligatoria per tutte le attività associative al link QUI.

Oltre al vestiario è preferibile essere muniti di guanti da lavoro leggeri personali e di borraccia con acqua al seguito.

Vi aspettiamo numerosi per questo importante momento di amore per la natura.