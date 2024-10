PlasticFree, la sfida continua. I numeri del Governo

"100.000 bottigliette di plastica in meno equivalenti a circa 2,6 tonnellate di plastica", i numeri registrati in pochi mesi al Ministero dell'Ambiente

Solo il ministero dell’Ambiente in 10 mesi ha utilizzato 100.000 bottigliette di plastica in meno quindi circa 2,6 tonnellate di plastica in meno.

A questo si vanno ad aggiungere tutte le altre piccole accortezze, partendo ad esempio dai bastoncini per il caffè o dai bicchieri, che ora nei convegni e nelle riunioni sono sempre e solo in vetro.

Questi numeri ora moltiplicateli per ogni struttura, anche più grande e complessa del ministero dell’Ambiente (penso alle università o alla camera dei deputati) e ne escono dei numeri pazzeschi.

Tutto questo non serve solo per tutelare l’ambiente (perché rimane il fatto che la plastica correttamente smaltita può essere riciclata, anche se non tutta) ma fa si che i comuni e le regioni debbano gestire una minore quantità di rifiuti, e ad oggi è uno dei problemi principali.

Ci sono centinaia di iniziative che seguono questa linea, penso alla città di Milano che regalerà a tutti gli studenti delle elementari delle borracce, riducendo quindi drasticamente l’utilizzo di plastica nelle scuole oltre a formare quella sensibilità ambientale che mai come oggi è necessaria, o penso al progetto “+ ricicli + viaggi” del comune di Roma che in una sola settimana ha fatto recuperare oltre 11 mila bottigliette scambiandole per biglietti dell’autobus.

E’ vero che sono solo dei passi, ma si stanno dirigendo nella direzione giusta e sono sicuro che saremo presto uno dei Paesi più virtuosi nella riduzione della plastica monouso