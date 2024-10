Palio del Pane di Platì, Falcomatà: ‘Un brand particolarmente conosciuto ed apprezzato’

Tradizione culinaria ed eccellenze del territorio per il Palio del Pane di Platì.

Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha preso parte alla prima edizione del Palio del Pane. Si tratta di una competizione tra panificatori della tradizione di Platì. E’ promossa di concerto con l’Amministrazione comunale del borgo aspromontano, guidata dal sindaco Rosario Sergi, e condotta da Klaus Davi e dalla famosa Bakery Chef stellata Cristina Bowerman.

Falcomatà ha esaltato la cultura ed i prodotti che meglio rappresentano il territorio:

“Sviluppare le peculiarità del territorio valorizzando le tradizioni artigiane, la cultura, i prodotti tipici che meglio lo rappresentano. Il territorio metropolitano è uno scrigno di ricchezze che dobbiamo essere in grado di valorizzare al meglio, presentando il nostro territorio per le sue bellezze naturalistiche e perchè no, anche per le tradizioni culinarie e le tante eccellenze gastronomiche”.