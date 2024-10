Klaus Davi scelto come ‘Ambasciatore della Locride’

Klaus Davi sarà ambasciatore in Italia e nel mondo del comune di Plati in provincia di Reggio Calabria. Lo ha deciso la giunta del piccolo comune della Locride su proposta del sindaco Rosario Sergi. Klaus Davi avrà la delega in quanto esperto per lo “sviluppo del territorio, valorizzazione delle identità e miglioramento delle tipicità nell’ambito dei prodotti alimentari di eccellenza”.

Il massmediologo è stato consigliere comunale nel comune di San Luca per un anno e dopo la parentesi di candidato sindaco di Reggio Calabria dove ha conseguito un ottimo 5% dei voti, ora il suo impegno istituzionale sarà nuovamente concentrato nella Locride.

L’incarico di Davi sarà svolto a titolo gratuito per stessa decisione del giornalista che continuerà a risiedere a Milano e quindi a fare il pendolare Milano-Calabria.

“Il mio rapporto con questa terra e tutto il sud continua e si consolida. Per me è un ‘ritorno a casa’ dopo un anno di impegno nella meravigliosa San Luca distante pochi chilometri Plati’. Il rapporto con il territorio della Locride è molto forte non è solo di natura politica ma, se mi è consentito. anche affettivo, ed è talmente forte che il sindaco Sergi, il consigliere Paolo Ferrara, l’ intera giunta e tutta la comunità di Platì mi hanno voluto onorare di questo prestigioso incarico. Lo interpreto come un segno di stima e di vicinanza del popolo locrideo dopo un anno di intenso impegno profuso in queste zone che a questo punto avrà un importante seguito”.

Le iniziative di Klaus Davi per Plati’ saranno presentate in occasione di una conferenza stampa che verrà indetta dal sindaco Sergi nei prossimi giorni e cui sarà consentito di partecipare in remoto.