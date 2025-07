Bombardieri (Uil) a Reggio: ‘Il lavoro uccide più della mafia’

L’ennesimo incidente sul lavoro verificatosi in Calabria conferma l’urgenza di interventi concreti per fermare quella che può essere definita una vera e propria strage silenziosa. È accaduto ieri a Platì, dove un uomo è rimasto schiacciato da un trattore.

L’episodio rafforza la necessità di investire in sicurezza, come sottolineato durante l’evento conclusivo de “La campagna dei diritti”, iniziativa promossa dalla UILA Nazionale e dall’ITALUIL sul tema della salute e sicurezza nel settore agroalimentare, svoltasi a Reggio Calabria.

“ Il lavoro uccide più della mafia – ha dichiarato il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri – e serve un impegno concreto per prevenire tragedie che ogni giorno colpiscono lavoratrici e lavoratori”.

Bombardieri ha sottolineato l’urgenza di investimenti strutturali sulla sicurezza, proponendo:

“Abbiamo riscontrato disponibilità e accolto con soddisfazione l’accettazione di alcune nostre proposte. Ma servono atti concreti, non parole” – ha aggiunto Bombardieri.

Tra le priorità individuate:

“Abbiamo chiesto che le famiglie delle vittime siano supportate concretamente. Aumentare le pene non è giustizialismo, è rispetto per la vita. Troppi processi oggi finiscono nel nulla, cadendo in prescrizione”.