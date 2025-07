Tragedia nei campi: il trattore si ribalta, perde la vita un agricoltore

In corso di accertamento le cause dell'incidente. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri

Un agricoltore di 63 anni, Domenico Perre, è morto in un incidente sul lavoro a Platì, nella Locride.

Perre, nel momento dell’incidente, era alla guida del suo trattore e stava lavorando in un terreno.

Ricostruzione dell’accaduto

Il mezzo, per cause in corso d’accertamento, si è improvvisamente ribaltato, schiacciando Perre.