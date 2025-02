Platì sostiene la candidatura di Reggio Calabria a Capitale della Cultura 2027

Il Comune di Platì si schiera con entusiasmo a favore di Reggio Calabria, recentemente selezionata tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027.

A esprimere questo forte sostegno è il Vicesindaco e Presidente della Commissione Cultura del Comune di Platì, Giovanni Sarica, che ha sottolineato l’importanza della candidatura per l’intera regione.

“Reggio Calabria rappresenta un patrimonio culturale di inestimabile valore per la nostra regione e per l’intero Paese”, ha dichiarato Sarica.

“La sua candidatura a Capitale della Cultura è un’opportunità imperdibile per mettere in luce le nostre tradizioni, la nostra arte e la nostra storia. Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che non solo promuoverà la città, ma porterà benefici a tutta la Calabria”.