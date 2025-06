Seconda promozione in A per l’ex Giacchetta con la Cremonese

Grande colpo della Cremonese che nella gara di ritorno contro lo Spezia aveva un solo risultato, la vittoria dopo lo 0-0 del match di andata. I grigiorossi si sono addirittura trovati sullo 0-3, poi il tentativo di rimonta dei padroni di casa che in pochi minuti sono riusciti ad accorciare sfiorando l’impresa, perché il pareggio avrebbe portato in A la squadra di D’Angelo.

Vince invece la Cremonese e per il Ds Giacchetta, ex Reggina, è la seconda promozione in tre anni. I lombardi raggiungono nella massima serie Sassuolo e Pisa.