Lancio Imminente della PS4: Tutto Quello che C’è da Sapere

Ci siamo, amanti del virtual gaming, manca poco! Dopo l’ennesima campagna virale che accompagna ormai qualsiasi prodotto di tendenza, anche la tanto attesa PS4 sta per fare il suo debutto sul mercato! La presentazione del 20 febbraio al Playstation Meeting ha solo fatto aumentare l’attesa.

Il Nuovo Dual Shock 4

Di fatto alla reunion organizzata per ufficializzare data e numeri della prossima console si è visto poco, protagonista assoluto dell’evento è stato il nuovo Dual Shock 4, nome in codice jedai. Il nuovo joystick possiede nuove funzioni integrate: un sensore di movimento ad elevata sensibilità, nuove leve, entrata cuffie e cassa integrata per audio ravvicinato e un inedito display touch che permette interazioni avanzate con alcuni tipi di giochi!

Funzione di Condivisione e Capacità Tecniche

Ovviamente non poteva mancare attenzione ai social network ed è proprio alla funzione di condivisione online che è stato dedicato il tasto Share! Questo pulsante permetterà, grazie alla connessione wifi, la condivisione su facebook o twitter di azioni di gioco, fermo immagine, dati e punteggi senza sospendere la propria game session! Il led posto sulla parte anteriore sostituirà il PS move che potrà essere comunque usato da chi lo aveva acquistato per la precedente console. Le capacità della console sono figlie di quella della ps3: BLue-ray, Presa HDMI, dvd-rom, la processing unit monterà un jaguar AMD64 8 cores a cache sdoppiata! Bluetooth, wifi ed ethernet sono le principali vie d’uscita che portano alla massimizzazione delle funzioni di online gaming sulla piattaforma gaikai, già vista su ps vita, e di download dati.

Viral Video e Giochi in Arrivo

Qualche giorno fa è apparso sulla rete l’ultimo viral video che dà luce ad una console total black (classica ormai ma sempre top) offuscata per aumentare l’acquolina dei più desiderosi. Il PS meeting ha inoltre visto l’ufficializzazione della data di presentazione finale al 10 giugno 2013 e delle major dei primi giochi disponibili per ps4, immancabili Assassin’ Creed IV: Black Flag che uscirà probabilmente in estate. Call of Duty: Ghost, decimo capitolo della fortunata serie sparatutto.