Pnrr, Fontana e Sala 'beccati': "È tutto Sud, Sud, Sud. Dobbiamo farci furbi"

"Caro Beppe, è un casino il Pnrr e noi non mettiamo a terra un ca**o». Comincia così il fuorionda tra il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala. Immagini catturate dalle telecamere dell’agenzia La Presse a Milano, durante una conferenza stampa in cui veniva presentato un accordo da oltre 8 milioni di euro tra il Politecnico e A2A.

Il tema della conversazione tra Sala e Fontana però si sposta sul Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dal valore di 191,5 miliardi di euro.

Dopo la frase del governatore lombardo, il sindaco di Milano risponde: "È questo, poi va bene tutto. Noi dobbiamo farci un po’ più furbi su questa cosa e fare un po’ più di sistema obiettivamente tra tutti. Io obiettivamente sono preoccupato del fatto che Sud, Sud, Sud. Ho capito, ma l’innovazione… [incomprensibile]. Io non ho niente da contestare. Voglio chiarezza perché è evidente che noi abbiamo una progettualità». A questo punto interviene Fontana: "Voi siete in grado perché il comune di Busto Arsizio che ca**o fa? Che non è un comune piccolo di Busto Arsizio".

Lo scambio di vedute tra Sala e Fontana ha causato numerose reazioni in tutto il Meridione, non soltanto da parte di esponenti politici. Tra le risposte inviate (attraverso Facebook) ai due esponenti lombardi, c'è quella dell'On. Francesco Cannizzaro.

"Il fuorionda Fontana-Sala mi fa sorridere. Non fosse altro perché tutti i "fanatici" di PNRR da Roma in giù dicono che non è vero che il Sud è l'area più attenzionata, mentre al Nord dicono l'esatto contrario. Spero abbiano visto e sentito questo breve ma esaustivo fuori programma tutti coloro che da mesi attaccano me, Roberto Occhiuto, Mara Carfagna e gli altri, sostenendo che le nostre dichiarazioni sono bugie e fumo negli occhi. Il 40% destinato al Mezzogiorno è tanto e soprattutto REALE. Tempo al tempo...", recita il post sui social del responsabile per il Sud di Forza Italia. CLICCA QUI per vedere il video pubblicato da Il Corriere della Sera

Circa 24 ore dopo il dialogo 'rubato' con Sala, il governatore della Lombardia ha provato a chiarire il significato alla base dello scambio di vedute con il sindaco di Milano, ribadendo però come il Nord sia 'pronto' a spendere eventuali risorse non utilizzate al Sud.

"L'attenzione al Sud del Pnrr? È un discorso che è stato fatto dal sindaco Sala. Io credo che il significato vada letto come a dire che, dato che Milano è una città che ha tante progettualità già pronte. Se non si riescono a spendere questi soldi perché non si riescono a mettere a terra, non restituiamoli ma teniamo a mente che le città sono pronte", le parole di Fontana.