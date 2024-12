Poli: ‘Con la Reggina i 10 anni più belli della mia vita’

Questa mattina nell’atrio di ingresso del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, la cerimonia di apertura ed una prima visita guidata dedicata alle autorità e agli operatori dell’informazione presso la Pinacoteca di Reggio Calabria che ospiterà, dal 14 Dicembre 2024 al 3 Marzo 2025, la straordinaria mostra “Il calcio è arte”, un viaggio unico attraverso oltre mille oggetti provenienti dalla prestigiosa World Football Collection, che cura l’esposizione.

Leggi anche

Special guest della giornata Ariedo Braida, celebre manager sportivo noto per i suoi successi con il Milan e il Barcellona, e Maurizio Poli, storico capitano della Reggina. Intevitabili le domande sulla squadra amaranto, i suoi trascorsi ma anche qualche passaggio sul presente: “Vengo spesso a Reggio Calabria, sono stato qui in vacanza per un mese la scorsa estate, poi sono tornato per un evento poco piacevole, la scomparsa dell’amico Massimo Scevola. Alla Reggina ho trascorso i dieci anni più belli della mia vita, Reggio è casa mia. Con la maglia amaranto ho fatto due promozioni, una dalla C alla B e una dalla B alla A. Poi l’esordio contro la Juventus. La Reggina la seguo sempre, anche in serie D. Lotterà per vincere il campionato anche se c’è il Siracusa, che lo scorso anno l’ha battuta nella finale play off. La squadra amaranto merita di stare almeno in serie B”.