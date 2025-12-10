A Reggio nasce il Poliambulatorio “San Giorgio”: medicina etica e solidale

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un nuovo punto di riferimento socio-sanitario dedicato alle persone fragili, agli anziani e alle famiglie in difficoltà: il Poliambulatorio di Medicina Solidale “San Giorgio”, che verrà inaugurato giovedì 11 dicembre alle ore 18:30 in Via del Torrione n. 6.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’ODV San Giorgio, la San Camillo Onlus – presieduta dalla Dott.ssa Tiziana Iaria – e il referente medico Dott. Giuseppe Galletta, con l’obiettivo di offrire servizi sanitari e sociali accessibili, integrati e orientati alla dignità della persona.

Un modello di medicina etica e sostenibile

Il Poliambulatorio si propone come un presidio complementare alle strutture sanitarie tradizionali, capace di intercettare il bisogno prima che diventi emergenza.

Tra i servizi attivati:

visite specialistiche gratuite offerte da medici volontari;

assistenza infermieristica in sede e a domicilio;

servizi di compagnia per anziani e persone sole;

supporto per disabilità e fragilità socio-familiari;

sportello CAF/Patronato per pratiche amministrative e previdenziali.

Uno spazio pensato per la città e nella città, dove la medicina torna ad essere un atto di vicinanza umana.

“Il nostro obiettivo è semplice ma fondamentale: garantire accesso alla cura a chi spesso non riesce ad ottenerla. Qui nessuno sarà lasciato indietro”, afferma la Dott.ssa Tiziana Iaria, presidente della San Camillo Onlus e responsabile comunicativa del Centro.

Il referente medico, Dott. Giuseppe Galletta, aggiunge:

“Vogliamo costruire una medicina che ascolti, che accompagni e che rispetti. Questo poliambulatorio è una risposta concreta a un bisogno reale del territorio.”

L’ODV San Giorgio, da anni impegnata nel sociale, sottolinea l’importanza di una rete solida di prossimità per contrastare la solitudine e le difficoltà di tanti cittadini, soprattutto anziani e persone non autosufficienti.

Un progetto per il territorio

La nascita del Poliambulatorio “San Giorgio” rappresenta una nuova visione di welfare comunitario: un modello che integra volontariato, professionalità e responsabilità sociale, ponendo al centro la persona con i suoi bisogni concreti.

L’inaugurazione è aperta a tutti: cittadini, associazioni, istituzioni e stampa.

Durante l’evento sarà possibile conoscere da vicino gli operatori, i volontari e i servizi offerti.

Un nuovo luogo di cura sta nascendo a Reggio Calabria.

Un luogo che sceglie la dignità, la vicinanza e la solidarietà come linee guida.