Impresa da favola: Polimeni esalta i suoi e il pubblico di Reggio Calabria

La Domotek Volley pareggia la serie spareggio per l’A2 contro la Conad Reggio Emilia con una prestazione definita dallo stesso mister Antonio Polimeni “di livello assoluto”. Al termine della gara, il tecnico reggino ha riversato elogi su una squadra capace di alzare incredibilmente l’efficienza al servizio e di mettere in difficoltà l’avversario in ogni fondamentale.

“Abbiamo battuto come mai abbiamo fatto e come credo che poche squadre possano fare con questa continuità. Bravissimi tutti, un’intensità di gioco pazzesca”. Il mister ha poi voluto sottolineare il ruolo del pubblico del PalaCalafiore, ormai diventato un fattore determinante: “Abbiamo superato le 4000 unità, è un qualcosa di straordinario. Il pubblico è il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo uomo in campo. Non ho più parole”.

Sull’avversario, Polimeni è stato chiaro: “Quello che si è visto oggi è solo merito nostro e poco merito loro. Abbiamo reso la vita difficilissima a Reggio Emilia, con costanza incredibile”. Il tecnico ha poi speso parole speciali per chi finora aveva giocato meno, come Innocenzi, pronto nella partita più importante, senza dimenticare la costanza di De Santis e l’immensità di Saitta senza dimenticare un Mancinelli al top, da Mvp e tutto il gruppo amaranto capitanato da Domenico Laganà..

“Siamo contentissimi di cavalcare quest’onda meravigliosa. Lo sport mi ha insegnato che il brutto tempo non è sempre un temporale: siamo stati bravi a metterci l’ombrello e aspettare che uscisse il sole”.

Infine, la proiezione su gara 3: “Così come abbiamo dimenticato la sconfitta, dobbiamo altrettanto velocemente dimenticare questa vittoria. Un’altra battaglia ci aspetta, perché loro hanno un potenziale enorme. Dobbiamo farlo nel migliore dei modi”. Un messaggio chiaro per tenere alta la concentrazione in vista del prossimo capitolo di una serie infinita.