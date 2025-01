Giò Pedotti: ‘La Futura? Scelta di cuore, non vedo l’ora di riabbracciare il pubblico del Palattinà’

La Futura ha riabbracciato Giovanni Pedotti. Vestì i colori della Futura in B nell’anno della promozione in A2, dove fu senza dubbio uno degli artefici di quella entusiasmante stagione. Ritornò alla Futura nel 2022 per aiutare la squadra ad ottenere la promozione in A2 Elite. Già campione d’Italia. Leggenda della disciplina, voglioso di far decollare ulteriormente le quotazioni giallo-blu.

Ecco le sue impressioni.

Bentornato. Come stai vivendo questo nuovo ritorno in casa Futura?

“La sto vivendo benissimo. Alla Futura sono sempre stato accolto magnificamente da parte di tutti, ad iniziare dal Presidente Nino Mallamaci passando per tutti i dirigenti ed i tifosi.

Abbracci su abbracci per me e ne sono entusiasta, come la prima volta. Dunque, spero di ricambiare giornalmente con il mio contributo in campo”.

Dove può arrivare la Futura a tuo avviso?

“Il livello? E’ diverso da qualche anno fa. Si è alzato il livello fisico, si gioca molto fisicamente. Credo che possiamo divertirci molto, con la giusta consapevolezza e tenendo ben presenti i nostri limiti. Ci crediamo. Se ci crediamo possiamo arrivare al Playoff e fare una gran bella figura“.

Conosci bene Honorio e Tonino Martino alla guida. Come li hai ritrovati nei panni di Mister?

“Li conoscevo, ovviamente da giocatori. Abbiamo un grande rapporto. Ritrovo con piacere Tonino.

Con Humberto, abbiamo fatto tanto insieme. Alla Luparense abbiamo scritto la storia.

E’ una persona fantastica, gli voglio un gran bene ed è un piacere giocare insieme”.

Come sta il movimento in questo momento storico?

“Il movimento cresce. I campionati sono organizzati ma, l’unica cosa che mi dispiace è che, tanti con il mio status, italiani a tutti gli effetti, non siamo ‘italiani’, secondo il regolamento.

E’ una scelta che accetto, ma non condivido, è argomento di chi di competenza ma, sinceramente non la condivido“.

Quando ti rivedremo al Palattinà?