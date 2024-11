Calcio a 5 U23: spettacolo e gol tra Futura e Polistena

Mallamaci: "Un ringraziamento particolare alla società Polistena C5 e al mister Michele Spanó per la straordinaria accoglienza"

La sfida tra Polistena e Futura nella categoria Under 23 ha regalato spettacolo, emozioni e colpi di scena. Nonostante l’assenza di Melito e con Scalavino non al meglio della forma, la Futura è riuscita a conquistare un prezioso pareggio in una partita contraddistinta da continui ribaltamenti di fronte.

Primo tempo avvincente

La partita si apre con un ottimo avvio della Futura, che si porta subito in vantaggio per 2-0, grazie a due gol su schema da calcio piazzato firmati da Alessandro Squillaci. Tuttavia, il Polistena reagisce prontamente, ribaltando il risultato e portandosi sul 4-2.

La Futura, mai doma, crea moltissime occasioni e riesce a riportare il punteggio in parità sul 4-4. Un tiro libero assegnato nei minuti finali del primo tempo consente al Polistena di chiudere in vantaggio 5-4.

Secondo tempo

Nella ripresa, i ragazzi della Futura prendono il controllo del gioco, costruendo diverse occasioni da rete. Tuttavia, l’ottima prestazione del portiere del Polistena, senza dubbio il migliore in campo, vanifica molti tentativi. Approfittando di alcune ripartenze, il Polistena allunga sul 6-4.

Nonostante lo svantaggio, la Futura non molla e trova i gol del definitivo pareggio con Scalavino e il capitano Andrea Falcone. La partita si conclude con un incredibile 6-6, lasciando entrambe le squadre leader del girone U di Coppa della Divisione.

Le dichiarazioni della Polisportiva Futura

“Un ringraziamento particolare alla società Polistena C5 e al mister Michele Spanó per la straordinaria accoglienza“, ha dichiarato la dirigenza della Polisportiva Futura, guidata da Nino Mallamaci.

Dettagli dei marcatori

Per la Futura:

Alessandro Squillaci : tripletta

: tripletta Paolo Scalavino : doppietta

: doppietta Andrea Falcone: un gol

La prossima gara sarà decisiva per chiudere la fase a gironi.