Politiche, la soddisfazione di Gelardi (Lega): ‘Orgoglio per i risultati ottenuti’

“Cari amici, dopo lunghi giorni di intenso lavoro e una piccola pausa di riflessione voglio oggi condividere con tutti voi qualche breve riflessione sulla recente tornata elettorale.

Il primo pensiero e ringraziamento va a tutti quanti si sono impegnati per questo risultato alle urne. Faccio poi i complimenti, ma soprattutto un forte in bocca in lupo per il grande lavoro che li aspetta, a tutti i neo eletti della Lega. Abbiamo tre rappresentanti nei banchi di Roma in questa legislatura, un numero mai ottenuto prima, e sono certo che sapremo capitalizzare questo importante risultato”.

Giuseppe Gelardi, consigliere regionale della Lega, si congratula con i colleghi di partito e il commissario regionale Saccomanno per i risultati ottenuti dal Carroccio.