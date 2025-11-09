Reggio, 5 denunce in 72 ore per resistenza e guida in stato di alterazione da alcol e droga

Negli ultimi tre giorni la Polizia Locale di Reggio Calabria ha deferirlo all’autorità giudiziaria, a piede libero, 5 persone. Di questi, due conducenti perché sorpresi in stato di ebbrezza dopo aver causato un incidente stradale, un altro conducente perché, coinvolto in un sinistro stradale e sottoposto ad esami tossicologici presso il Gom, è risultato in stato di alterazione da sostanze psicotrope.

Altri due uomini invece si sono resi responsabili di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. In entrambi i casi i soggetti hanno inveito contro il personale operante in pieno centro. Solo il sangue freddo degli operatori ed il pronto intervento di altre pattuglie ha evitato che la situazione degenerasse. Entrambi sono stati compiutamente identificati e denunciati alla locale Procura della Repubblica.

Escalation di incidenti con conducenti in stato di alterazione

Si sta registrando, purtroppo, nell’anno in corso una preoccupante escalation dei conducenti di veicoli in stato di alterazione, con numeri totali che già al 31 di ottobre hanno superato quelli dell’intera annualità del 2024.

La Polizia Locale continuerà con la diuturna attività di prevenzione e repressione delle condotte che minano la sicurezza stradale e la sicurezza urbana.

Controlli e sanzioni nelle ultime 24 ore

In detta ottica si registrano nelle ultime 24 ore anche tre verbali per oltre 7000 euro totali ad altrettanti ambulanti non in regola, che esponevano la merce a contatto con il suolo ed un sequestro di merce priva di ogni requisito di sicurezza previsto dalle norme dell’Unione Europea.

Fase di indagine

Il procedimento si trova in fase di indagine pertanto i soggetti denunciati sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza passata in giudicato.