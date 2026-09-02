Reggio, e-bike truccate come scooter: sequestri e sanzioni da 14 mila euro

Sanzioni anche per guida senza cintura e con veicolo privo di coperture assicurative

Continua senza sosta l’impegno della Polizia Locale a tutela della sicurezza stradale; e le ultime attività impattano le accorate richieste provenienti dalla cittadinanza, ossia i controlli sulla velocità e sulla regolarità delle e-bike, più comunemente conosciute come biciclette elettriche.

E’ di oggi l’ultimo servizio svolto con la sempre preziosa collaborazione dei tecnici della Motorizzazione Civile che ha consentito di sottoporre a controllo numerosi veicoli a pedalata assistita di cui due risultati dei veri e propri ciclomotori.

Motore di potenza non regolamentare, ma soprattutto supporto manuale che funge da acceleratore e il velocipede perde le caratteristiche proprie e diventa a tutti gli effetti un ciclomotore, con l’aggravante di circolare nelle aree ordinariamente interdetta ai veicoli a motore.

Sanzioni e sequestri per le biciclette elettriche irregolari

All’esito degli accertamenti svolti su strada in data odierna, e successivamente presso i laboratori della Motorizzazione Civile, due e-bike sono risultate manomesse e/o alterate e pertanto, ai sensi del vigente codice della strada, sottoposte a sequestro.

Per i conducenti sono scattate numerose sanzioni amministrative per circa 7.000 euro cadauno, oltre, come detto, la sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca.

Proseguono i controlli della Polizia Locale sulla sicurezza stradale

Sanzioni anche per guida senza cintura e con veicolo privo di coperture assicurative.

I controlli in materia, grazie anche alla partnership con la Motorizzazione Civile, continueranno nei giorni a seguire, con sempre maggiore efficaci