Polizia Municipale Reggio, Zucco Comandante in pianta stabile

“Abbiamo avuto l’ok dalla Commissione di stabilità degli Enti Locali, finalmente il comandante Zucco, che fino ad oggi abbiamo utilizzato in convenzione con il comune di Lamezia, diventa a titolo definitivo e in pianta stabile il comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria. Figura, prevista per scelta dell’amministrazione comunale, da inserire nella pianta organica in maniera definitiva. Quindi dopo tanti anni di programmazione un po’ a corrente alternata, dopo lo storico comandante Minniti, la città di Reggio Calabria ha il suo comandante”.