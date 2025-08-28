Polo Civico Reggio: ‘Nessun interesse a candidature regionali, libertà di voto per i nostri sostenitori’
Il Polo Civico guidato dal dott. Lamberti non parteciperà alla competizione: “Declinati inviti dei partiti”
28 Agosto 2025 - 14:46 | Comunicato Stampa
Il Polo Civico Reggio interviene con una nota ufficiale alla vigilia delle consultazioni regionali di ottobre 2025, chiarendo la propria posizione rispetto al dibattito politico.
La precisazione del Polo Civico
- Quasi tutto il gruppo dirigente del Polo è stato contattato da partiti dell’Arco Costituzionale per eventuali candidature. Tutti hanno ringraziato ma declinato l’invito.
- Il Polo Civico Reggio è nato con l’obiettivo di risvegliare il civismo dei cittadini, in risposta alle condizioni critiche in cui versa la città.
- I suoi componenti ribadiscono che il movimento non nasce per “occupare poltrone”, ma per garantire una gestione normale e trasparente della città.
Nessuna partecipazione diretta alle regionali
Non essendo di interesse alcuna collocazione partitica, ma solo ed esclusivamente il bene di Reggio Calabria, il Polo Civico ha annunciato di non partecipare direttamente alla competizione elettorale regionale.
Viene pertanto lasciata assoluta libertà di coscienza e di voto ai propri dirigenti, candidati ed elettori.