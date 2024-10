Pomeriggio con Subbuteo a Soveria Mannelli

Nella splendida cornice di una Soveria Mannelli leggermente imbiancata, la locale Pro Loco, guidata dal Presidente Antonio Ferrante, ha ospitato gli atleti ed i dirigenti dell’ASD Subbuteo Catanzaro per un piacevole pomeriggio di divertimento e divulgazione.

Nei giorni scorsi il Calcio da Tavolo – Subbuteo è stato il protagonista del giorno, nell’ambito delle manifestazioni previste nella rassegna “Natale a Soveria”.

Le sale dell’Associazione Anziani “I Vespri”, del compianto Presidente Gigetto Colosimo, hanno visto avvicendarsi numerosi curiosi di tutte le età attorno ai tavoli allestiti dall’ASD Subbuteo Catanzaro, mentre i membri dell’Associazione davano spiegazioni sul gioco e dimostrazioni tecniche.

Il Calcio da Tavolo – Subbuteo, una riproduzione in miniatura del gioco del calcio che si gioca a punta di dito, era un gioco immancabile nelle camerette dei ragazzi degli anni ’70 e ’80, e in questi anni sta vivendo una nuova giovinezza grazie alla passione dei suoi numerosi praticanti sparsi in tutto il mondo.