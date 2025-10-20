Reggio, torna Pompieropoli a Cannavò: un pomeriggio di giochi e sicurezza per i bambini

Dopo il grande successo della prima edizione, Pompieropoli torna anche quest’anno a Cannavò per offrire ai più piccoli un pomeriggio di gioco, scoperta e apprendimento.

Sabato 25 ottobre, dalle ore 16:00 alle 18:00, il Centro ricreativo “Cric San Nicola” ospiterà la seconda edizione di Pompieropoli, l’iniziativa ludico-educativa che permette ai bambini di vivere per un giorno l’esperienza di essere “piccoli vigili del fuoco”.

L’evento è promosso dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo–Riparo e Cannavò, in collaborazione con l’Associazione ASD APS APE Reggina, l’Oratorio Sant’Agata affiliato Anspi, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco – sezione di Reggio Calabria e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria.

Un pomeriggio tra divertimento e sicurezza

Durante il percorso, i bambini – dai 3 ai 12 anni – potranno cimentarsi in prove simulate, sempre assistiti da personale esperto:

Tunnel da attraversare con fumo simulato

Rampe e percorsi a ostacoli

Utilizzo in sicurezza di piccoli idranti

Prove di equilibrio e attenzione

Saluto ufficiale dei Vigili del Fuoco

Consegna del diploma di “Giovane Pompiere”

L’evento sarà arricchito da un momento festoso con pop corn e zucchero filato gratuiti, offerti dalla Parrocchia, per rendere l’esperienza ancora più dolce e indimenticabile.

Il pensiero di Don Giovanni Gattuso

“Pompieropoli è molto più di un gioco: è un’esperienza di vita, un’occasione per trasmettere ai più piccoli i valori dell’impegno, della solidarietà e del servizio al prossimo – afferma Don Giovanni Gattuso, parroco e presidente dell’Associazione APE Reggina e dell’Oratorio Sant’Agata –. In un tempo in cui i bambini sono spesso spettatori passivi, vogliamo restituire loro la possibilità di mettersi in gioco, imparare facendo, sentirsi parte attiva della comunità. Ringraziamo i Vigili del Fuoco per la disponibilità, i volontari per la passione e le famiglie per la fiducia: insieme costruiamo percorsi di educazione e cittadinanza vera, anche attraverso un casco e una pompa d’acqua”.

Perché partecipare

Oltre al divertimento, Pompieropoli è un’opportunità educativa unica: i bambini imparano nozioni base di sicurezza, scoprono il valore del lavoro dei Vigili del Fuoco e si avvicinano – attraverso il gioco – ai temi della prevenzione, del rispetto delle regole e dell’aiuto reciproco.

L’iniziativa ha già raccolto grande entusiasmo a Reggio Calabria, dove in passato ha coinvolto centinaia di famiglie, da Piazza Duomo al Porto Bolaro, confermandosi come uno degli appuntamenti più amati dalla comunità reggina.

Informazioni utili

Luogo: Centro ricreativo “Cric San Niciola”, Cannavò (RC)

Orario: dalle 16:00 alle 18:00

Ingresso gratuito

Consigliato: abbigliamento comodo e scarpe chiuse

Info: 389 31 57 118

In caso di maltempo, verranno comunicate eventuali modifiche tramite i canali ufficiali della parrocchia.